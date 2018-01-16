حركة الشباب تهدر دم قيادي صومالي سابق

نبذت حركة الشباب الصومالية المتشددة قياديا سابقا بها انشق وانضم إلى صفوف الحكومة، قائلة إنه مرتد ويحل قتله.

وقال علي محمد راجي المتحدث باسم الحركة، في فيديو نشر في ساعة متأخرة، أمس الاثنين: "لو كان مختار روبو يظن أن بإمكانه تدمير الشريعة الإسلامية والمجاهدين فهو واهم. سيحمي الله الإسلام ولن يتوقف الجهاد بسببك أنت وأمثالك ممن انضموا إلى صفوف الأعداء".

وأضاف: "ما من شك أن مختار روبو خرج عن الدين وانضم للكفرة، والأعداء ما زالوا هم الأعداء"، وتابع: "كل من ينضم لصف غير المسلمين مرتد يحل قتله".

ودب الخلاف عام 2013 بين الحركة، التي نفذت عدة تفجيرات في العاصمة مقديشو، ومختار روبو أبو منصور المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها، والذي انضم إلى صفوف الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي.

وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات للإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية، وتطبيق الشريعة الإسلامية بتفسيرها المتشدد.

المصدر: رويترز

رُبى آغا