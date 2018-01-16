شعارات لرموز النظام الكوري الشمالي في زورق على متنه جثث

عثرت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، على زورق خشبي قرب سواحلها وعلى متنه 7 جثث، وقد ثبت على صدور بدلات أصحابها شعار لصورة الزعيمين السابقين، كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.

وصرح المسؤول في الشرطة هيروشي آبي، بأن خفر السواحل عثر على جثث سبعة رجال داخل حطام الزورق الذي جرفه التيار إلى كانادزاوا وسط اليابان، الأسبوع الماضي.

وأوضح المسؤول الأمني أن السلطات عثرت أيضا على رفات رجل آخر على بعد 15 مترا من مكان الزورق، مضيفا أنه "من الصعب تحديد هوية الجثث لأنها بدأت بالتحلل"، ومشيرا إلى أن الأمواج حالت دون إجراء عملية تفتيش دقيقة للزورق.

هذا وقد سجلت السلطات اليابانية 104 حالات مماثلة. ورجح المختصون أن هذه الحالات سببها تهالك قوارب الصيد، التي يستخدمها البحارة في كوريا الشمالية، والتي يعود صنعها إلى فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي