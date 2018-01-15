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سيناتور فرنسي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا سخيفة ولن تطول

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سيناتور فرنسي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا سخيفة ولن تطول
Политикус
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اعتبر كريستوف أندريه فراسا عضو اللجنة الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الشعب الروسي سخيفة ولن تستمر إلى ما لا نهاية.

وقال فراسا في لقاء مع قسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية في موسكو اليوم: "من جهتي لم أوافق أبدا على هذا الموقف السخيف الذي نحن فيه، لأننا حين نتحدث عن عقوبات تطال شخصيات روسية، نضع بذلك العراقيل أمام هذه الشخصيات ونحول دون جلوسها إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما يؤدي لخلق الحالات شاذة".

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وأضاف: "معارضو هذه العقوبات في مجلسنا، يمثلون الأقلية، لكننا نحاول تعزيز وجهة نظرنا هذه، وسوف أقول إنه من الأهمية بمكان أن نذكّر بموقفنا في كل مرة"، مشيرا إلى أن أمد هذه العقوبات لن يطول.

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المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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