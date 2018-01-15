ما الذي يخشاه البابا فرانسيس أكثر من أي شئ آخر؟

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن خوفه البالغ تجاه خطر نشوب حرب نووية في العالم، مجددا دعوته دول العالم لنزع السلاح النووي.

وفي هذا الصدد، قال البابا: "نعم، أنا خائف فعلا. نحن الآن على شفا الكارثة. حادث عشوائي، سيكون كافيا لإثارة الحرب، وبعد هذا الحادث ستتطور الأمور بشكل سيخرج عن السيطرة، ما يحتم إتلاف الأسلحة النووية وبذل قصارى الجهود لنزعها".

وقبل هذا التصريح سلم بابا الفاتيكان للصحفيين الذين يرافقونه في هذه الرحلة صورة التقطت في مدينة ناغازاكي اليابانية بعد تعرّضها للضربة الذرية الأمريكية في أغسطس 1945. ويظهر الصورة صبي يحمل جثة شقيقه وهو يصطف إلى محرقة رفات الموتي، ضحايا الضربة الذرية.

وأضاف البابا: "لقد أصبت بالصدمة عندما شاهدت هذه الصورة وتجرأت على التوقيع على ظهرها "هذه هي ثمار الحرب"!

وجاء تصريح البابا وهو في طريقه إلى تشيلى التي ستكون محطته الأولى في زيارته لأمريكا اللاتينية التي ستستغرق أسبوعا، ومن المقرر أن يطوف خلالها على كل من تشيلي وبيرو.

المصدر: نوفوستي