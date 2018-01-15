بالصور.. رصد تعزيزات تركية شمال سوريا!

ذكر موقع متخصص في رصد التحركات الميدانية في سوريا أن الجيش التركي أرسل في ضوء التطورات الأخيرة، تعزيزات جديدة إلى قواته في شمال سوريا.

ولفتت قناة "Directorate 4" في "تلغرام" إلى أن أنقرة قرنت هذه المرة تهديدات رئيسها رجب طيب أردوغان بالأفعال، وشرعت في حشد آليات عسكرية مختلفة بصورة استعراضية، في منطقة هاتاي المتاخمة لمحافظة إدلب السورية.

وأشار المصدر إلى رصد عربات مدرعة من طراز "Kipri" وبضعة شاحنات مقطورة، مضيفا إفادته بأن القوات الموالية لتركيا المنضوية تحت لواء الجيش الحر تحشد مسلحيها بهدف الهجوم على عفرين. وهؤلاء بحسب الموقع مزودين بمدافع هاوتزر عيار 122 ملم.

Directorate 4

Directorate 4

Directorate 4

المصدر:Directorate 4

محمد الطاهر