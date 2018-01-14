البرلمان الإيراني: محاولات ترامب كمن يضرب رأسه في الصخور

رفض البرلمان الإيراني أي تعديل أو تغيير في بنية الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن التعديلات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعني تدمير الاتفاق ككل.

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وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني خلال اجتماع البرلمان، الأحد: "إذا كان الرئيس الأمريكي يفكر بتعديل الاتفاق، فليس من الضروري أن ينتظر عدة أشهر، فليجرب ليرى كيف أن محاولته ستكون كمن يضرب رأسه في الصخور".

وأضاف لاريجاني أن العقوبات غير القانونية التي فرضتها واشنطن على بعض الشخصيات هي مبعث فخر واعتزاز لهم، لكن المطالب الأمريكية المبالغ بها تركت آثارا سيئة على تردد الدبلوماسيين الإيرانيين.

وقال لاريجاني: "الأعداء وظفوا كل ما لديهم لإثارة أعمال العنف في إيران، فحرق المساجد والعلم الوطني ليس احتجاجا بل عنف وبلاء".

هذا ودعا البرلمان الإيراني الحكومة للإسراع في حل مشاكل البطالة والاقتصاد، كما طلب من البنك المركزي الإسراع في حل مشاكل المؤسسات المالية التي أفلست، وتسببت في اندلاع الاحتجاجات.

المصدر: RT