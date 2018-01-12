وزير زراعة "داعش" في قبضة الأمن التركي!

أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، 10 مشتبهين بالانتماء إلى "داعش" الإرهابي، بينهم شخص شغل منصب "وزير الزراعة" لدى التنظيم.

وشنت قوات الدرك (الجندرمة) التركية عمليات أمنية في قضاء "دافالي" بولاية قيصري، وولاية غازي عنتاب، في إطار التحقيقات الخاصة بالمنتمين إلى تنظيم "داعش".

وتم اعتقال 9 أشخاص بينهم "وزير زراعة" التنظيم "طارق أ" في قيصري، ومشتبه آخر في غازي عنتاب.

المصدر: الأناضول

رُبى آغا