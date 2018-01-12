"الثقوب القذرة".. تصريحات ترامب تؤجج العنصرية

ندد مكتب اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتصريحات الرئيس ترامب حيث وصف فيها مهاجرين من إفريقيا وهايتي بأنهم ينحدرون من "الثقوب القذرة"، معتبرا إياها تصريحات عنصرية.

إقرأ المزيد

كانت صحيفة"Politico" أفادت سابقا أن ترامب قال في اجتماعه بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت إلى البيت الأبيض لتعرض عليه حلا وسطا بشأن المهاجرين من هايتي والسلفادور والدول الإفريقية أمس الخميس: "ما حاجتنا لهؤلاء القادمين من الثقوب القذرة".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف: "لا يمكنني استخدام كلمة أخرى إلا "عنصري". وأضاف: "لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى 'عنصرية'.. لا يمكنك أن تصف دولا وقارات بأكملها بأنها "ثقوب قذرة"، لأن كل سكانها ليسوا من البيض ومن ثم فهم غير مرحب بهم".

وأضاف: "إذا تأكدت هذه التصريحات، فإنها تثير صدمة وهي مخجلة بالنسبة للرئيس الأمريكي". كما أشار إلى أن الحديث لا يدور عن لغة مبتذلة بل عن تشجيع للعنصرية ورهاب الأجانب.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا