"المخ البنفسجي" كاد أن يدمر مستقبل نحو 2000 موظف تركي

أعادت السلطات التركية، نحو ألفين شخص لوظائفهم في الدولة، بعد أن ثبت أنهم ضحايا برنامج إلكتروني خبيث تسبب في تحميلهم لتطبيق تراسل سري تستخدمه عناصر جماعة "فتح الله غولن".

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وجاءت إعادة هؤلاء الأشخاص لوظائفهم بعد أن أكدت التحقيقات عدم عضويتهم في الجماعة المصنفة إرهابية في تركيا، وأنه لا توجد لهم أي علاقة أو اتصال بها.

وهذا العدد جزء من 168 2 شخصا، كانوا قد فصلوا من وظائفهم، من بين 480 11 تم عزلهم خطأ، بسبب برنامج "المخ البنفسجي" الخبيث، تطبيق "باي لوك" الذي يتواصل بواسطته أعضاء المنظمة سرا فيما بينهم.

المصدر: الأناضول

رُبى آغا