واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

توقع ستيف منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وقال منوتشين للصحفيين: "أتوقع فرض عقوبات جديدة ضد إيران"، مضيفا: "إننا لا نزال مستمرين في النظر فيها.. وأنا أعتقد أن بإمكانكم انتظار أن يكون هناك مزيد من العقوبات".

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من جانبه، قال ستيف غولدشتاين، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي، إن الوزارة تتوقع أن يصدر يوم الخميس قرار بشأن ما إذا كان سيجري تمديد إعفاء إيران من العقوبات بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأبلغ غولدشتاين الصحفيين أنه ليس متأكدا من أن القرار سيعلن ليل الخميس أو يوم الجمعة.

يذكر أن يوم الجمعة القادم هو الموعد النهائي الذي يتعين على ترامب أن يتخذ قرارا بشأن رفع العقوبات المفروضة ضد إيران، بموجب الصفقة النووية مع طهران. وكان مسؤول أمريكي قال، الأربعاء، إنه في حالة رفعت هذه العقوبات من قبل ترامب، ستفرض الإدارة الأمريكية قيودا جديدة تستهدف مصالح وشخصيات إيرانية.

المصدر: رويترز

قدري يوسف