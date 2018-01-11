نتنياهو: سألتقي بوتين في غضون أسابيع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعول على إجراء لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب.

وقال نتنياهو أثناء ندوة نظمتها صحيفة "غلوبز" في مدينة القدس، اليوم الخميس: "لقد اتفقت حول عقد لقاء مع بوتين خلال الأسابيع المقبلة".

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ولدى استعراضه لبرنامج زياراته المخطط لها في الوقت القريب، أعلن نتنياهو نيته لقاء زعماء ثلاث من "أربع أقوى دول في العالم"، هم نظيره الهندي ناريندرا مودي، والرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وخلال العام الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي روسيا مرتين، كما أنه تحدث عبر الهاتف مع بوتين ست مرات على الأقل. أما الاتصال الهاتفي السابع بين الزعيمين فتم الإعلان عنه في اليوم الأول من العام الجديد.

يذكر الاتصالات الروسية الإسرائيلية تركز على الوضع في سوريا، إذ تسعى تل أبيب إلى منع تنامي النفوذ الإيراني، وتحاول الحصول على تفاهم موسكو بهذا الشأن.

المصدر: وكالات

قدري يوسف