بنس: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يحتاج سنوات عدة!

أعلن مايكل بنس، نائب الرئيس الأمريكي أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يتطلب عدة سنوات.

وقل بنس في مقابلة مع قناة "Fox News" مؤخرا: " التخطيط جار لهذه الخطوة. وكما تعلمون قنصليتنا موجودة في القدس، والرئيس أفاد بضرورة الشروع في التخطيط واختيار المكان (للسفارة) وتوفير البنية التحتية. وأعتقد أن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن نقص شريط الافتتاح".

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وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن "القرار اتخذ، ونحن سننقل سفارتنا إلى عاصمة إسرائيل".

ولفت بنس إلى أنه "في غضون أكثر من 20 عاما، الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومجالس الكونغرس الواحد تلو الآخر، اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكن لم يجرؤ أي رئيس أمريكي على القيام بخطوة إلى الأمام وتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. الرئيس ترامب استنادا إلى قناعاته وأنا خلال زيارتي إلى إسرائيل، أعد تأكيد أن هذا القرار ثابت"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة أكد تمسك بلاده بعملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط.

البيت الأبيض كان أعلن في وقت سابق أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس سيبدأ في 19 يناير/كانون الثاني جولة في دول الشرق الأوسط، يبدأها بمصر، ثم الأردن ويختتمها في إسرائيل.

المصدر: تاس

محمد الطاهر