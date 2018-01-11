هيومن رايتس: تجميد واشنطن مساهمتها في الأونروا قرار حاقد

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تجميد واشنطن 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة "الأونروا"، واصفة ذلك بالتصرف الحاقد، الذي تسعى من خلاله واشنطن لابتزاز الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في صفحتها على "تويتر"، إن "الأونروا" تقدم خدمات إلى 5.3 مليون لاجئ فلسطيني وتشغل 711 مدرسة و143 عيادة صحية.

حكومة #أمريكا ستحجب 125 مليون دولار من أموال كانت ستقدمها للأونروا. @UNRWA تقدم خدمات إلى 5.3 مليون لاجئ فلسطيني وتشغّل 711 مدرسة و143 عيادة صحية. رد @hrw_ar: pic.twitter.com/s9rPauQm3w — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 10, 2018

وتأتي انتقادات "هيومن رايتس ووتش"، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تجميد 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كان من المقرر دفعها مطلع الشهر الجاري.

وقد صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن إدارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الأونروا وأن الأمر مرهون بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية.

واتخذت إدارة ترامب هذا الإجراء بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بتقليص الميزانية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، إذا واصلت الأخيرة رفضها السلطة التفاوض مع تل أبيب.

المصدر: وكالات

نادر همامي