نجل نتنياهو يعتذر من واقعة فتاة التعري

اعتذر يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد بث تسجيل صوتي له، وهو يتحدث عن دور والده في صفقة غاز مثيرة للجدل، في تقرير نشرته وكالة "بي بي سي".

وجاء في المقطع الصوتي المسجل في 2015، أن يائير نتنياهو (26 عاما)، يحاول إقناع أوري ابن قطب الغاز الإسرائيلي كوبي ميمون، كي يقرضه أموالا يدفعها لفتاة تعر.

ويقول يائير في التسجيل: "يا صديقي، لقد رتب والدي لكم صفقة بقيمة 20 مليار دولار، وأنت ترفض أن تقرضني 400 شيقل"؟

ويقول يائير الآن، إن كلامه "مزحة سخيفة"، جاءت تحت تأثير الكحول.

ويأتي التسجيل في وقت تجري فيه الشرطة الإسرائيلية تحقيقات في مزاعم فساد، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ينفي ارتكابه أية مخالفات.

وسعى محامو عائلة نتانياهو لمنع "القناة الثانية" الإخبارية الإسرائيلية من بث التسجيل، الذي أذيع الاثنين ليلا، قائلين إنه "نميمة رخيصة ورديئة"، و"إزعاج" يستهدف رئيس الوزراء، لكن القناة رفضت الطلب.

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وأفادت تقارير أن "التسجيل الصوتي يعود إلى ما قبل عامين ونصف، حينما كان يائير يتجول في تل أبيب، داخل سيارة حكومية مدرعة، برفقة أوري ميمون وصديق ثالث، فضلا عن حارس وسائق تدفع الدولة راتبهما".

وفي التسجيل سمع الصديقان يتحدثان باللغة العبرية، عن فتيات تعر وعن كمية الأموال التي أنفقاها.

ويشكو يائير نتنياهو من أن أوري ميمون رفض أن يقرضه مالا، كي يدفعه لفتاة تعر، على الرغم من أن والده كوبي ميمون، وهو شريك في ملكية شركة "إسرامكو النقب 2" للغاز، استفاد من صفقة لاستغلال حقل غاز "تمار" البحري الإسرائيلي.

ويقول يائير: "صديقي عليك أن تقرضني. لقد رتب والدي صفقة رائعة لوالدك.. لقد حارب وحارب داخل الكنيست من أجل هذا".

وبعد إذاعة التسجيل، أصدر يائير نتنياهو بيانا، يشكو فيه من أن هذا التسجيل جرى الحصول عليه بشكل غير قانوني، لكنه اعتذر عن تصريحاته.

وقال يائير: "الأشياء التي قلتها عن أوري ميمون لم تكن شيئا سوى مزحة سخيفة، هدفها السخرية منه، وأي إنسان عاقل يفهم هذا".

وأضاف: "لم اهتم أبدا بصفقة الغاز، وليس لدي أي معرفة بتفاصيلها".

وأكد يائير أن الأمر كان عبارة عن "محادثة في وقت متأخر من الليل، تحت تأثير الكحول"، وأن الكلمات الواردة "لا تمثلني ولا تمثل القيم التي تربيت عليها".

المصدر: معا

هاشم الموسوي