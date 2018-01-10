البابا يدعو المشردين والمهاجرين للسرك!

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس، دعوة إلى عدد من فقراء روما ومشرديها ولاجئيها لقضاء يوم في سيرك، في بادرة منه تجاه الأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع.

وأعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء، أن مكتب البابا المعني بالإنفاق والأنشطة الخيرية المحلية رتب حضور 2100 شخص عرضا في سيرك ميدرانو على مشارف مدينة روما.

وأكد الفاتيكان حجزة تذاكر للعرض المزمع إقامته بعد ظهر الخميس للفقراء والمشرّدين ومجموعة من السجناء وأطفال الأسر المحتاجة والمتطوعين ومقدمي الرعاية. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "عيادة طبية متنقلة ستكون موجودة خارج السيرك لعلاج المشكلات الصحية المعتادة للزوار".

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يذكر أن البابا أنشأ في السنوات القليلة الماضية أماكن قرب الفاتيكان للمشردين من أجل الاستحمام وتصفيف الشعر والحلاقة، وسماحه لهم بالقيام بجولة خاصة في كنيسة "سيستين"، بالإضافة إلى استضافته نحو 7 آلاف منهم لتناول الطعام في الفاتيكان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر: رويترز

أحمد باديان