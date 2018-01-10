تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت في فيينا

أفادت السفارة الروسية في النمسا، بأن نصبا تذكاريا للجنود السوفييت في إحدى ساحات العاصمة فيينا تعرض للتدنيس.

وقال السكرتير الصحفي للسفارة بولاط حيدروف في تغريدة على تويتر: "جرى تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت في ساحة "شفارتسنبيرغ بلاتس". على الأغلب، حدث ذلك في الليل من 9 إلى 10 يناير".

В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади #Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. @RusBotWien направляет в @MFA_Austria ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства. pic.twitter.com/vwrWExtcM9 — Bulat Khaydarov (@f_khaydarov) January 10, 2018

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا النصب للتدنيس، حيث ألقى مجهولون قبل عام تقريبا، طلاء أحمر على واجهته.

وتابع حيدروف: "من سخرية القدر أن أحد الصحفيين النمساويين طرح على السفارة قبل 5 أيام ثلاثة أسئلة، وهي: ألم تتكرر الاعتداءات على النصب بعد حادث يناير عام 2017؟ هل أنتم مرتاحون لعمل دوريات الشرطة في محيط النصب؟ هل ما زلنا مصرين على تركيب كاميرات مراقبة؟"

وأضاف الدبلوماسي، أن السفارة وجهت مذكرة احتجاج إلى وزارة خارجية النمسا، مضيفا أن التعليق الرسمي من السفارة سيصدر قريبا.

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وأقيم النصب في أبريل عام 1945 تخليدا لذكرى 18 ألف جندي في الجيش الأحمر، ضحوا بحياتهم في معركة تحرير فيينا من النازيين.

المصدر: وكالات روسية

متري سعيد