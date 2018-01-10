كاثرين دينوف و99 فرنسية يدافعن عن حق الرجال في التحرش

أعربت الممثلة الفرنسية المعروفة كاثرين دينوف عن تأييدها ودفاعها عن الرجال المتهمين بالتحرش الجنسي، بسبب التمادي في الغزل والمداعبة غير البريئة مع بعض النساء.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن كاثرين دينوف وقعت مع 99 سيدة فرنسية من المشاهير على رسالة جماعية ضد "محاولات تصيد الأشباح" المتواصلة في الوسط الفني والثقافي في بعض الدول الغربية.

وتقول الرسالة: "لا شك في أن الاغتصاب جريمة. لكن محاولات إغراء واستمالة أي شخص كان حتى لو جرى التمادي فيها وبشكل أخرق، ليست كذلك".

وأشارت الرسالة إلى أن الكثير من الرجال فقدوا أعمالهم ووظائفهم فقط لأنهم تجرأوا على لمس ركبة شخص ما أو طبعوا قبلة بشكل مفاجئ على خده. وتم تلطيخ سمعة العديد من الرجال فقط لأنهم تحدثوا بحضور نساء، عن أمور حميمية في مكان العمل.

ولاحظت الرسالة أن كل ذلك أجبر الناس على توخي اليقظة والحذر الشديد ومراقبة كل كلمة تخرج منهم وإذا شذ أي منهم عن القاعدة يتعرض لوابل من الانتقاد والتجريح، أما السيدات اللواتي رفضن القبول بهذه القواعد فقد تم وصفهن بالخائنات والمتواطئات.

ومن المعروف أن كاترين دينوف كانت من الممثلات الجميلات والمشهورات قبل عدة عقود، ولعبت دور البطولة في عدة أفلام بينها "مظلات شيربورغ"، و"الاشمئزاز" و "ثماني نساء" وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن فضائح التحرش الجنسي تعصف بالعديد من الدول الغربية، وتمس بشكل مباشر شخصيات مشهورة في عالم الفن والسينما وخاصة في هوليود. وبدأت هذه الموجة في أكتوبر 2017، على خلفية فضيحة تحرش جنسي حول منتج السينما الأمريكي المعروف هارفي وينشتاين.

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كما تم توجيه تهم التحرش إلى كيفن سباسي، وشارلي شين، وسيلفستر ستالوني، ولارس فون ترير، وستيفن سيجال، وداستن هوفمان.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين