قاض يجمد قرار ترامب بخصوص المهاجرين

جمد قاض فدرالي قرار الإدارة الأمريكية القاضي بوقف العمل ببرنامج يمنح وضعا قانونيا للشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.

وأصدر القاضي الفدرالي في سان فرنسيسكو وليام آلسوب حكمه مساء الثلاثاء، وأمر فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة العمل ببرنامج "داكا" على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من سبتمبر 2017.

وجاء في حيثيات الحكم أن الحكومة "ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي إبقاء برنامج "داكا" على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه".

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ويحمي هذا البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هؤلاء الشباب من الترحيل إلا أن ترامب أعلن في سبتمبر إلغاء العمل به، لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر حتى مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

ودعا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التوصل إلى اتفاق حول الهجرة وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة، لكنه بقي متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله