مصرع 6 أشخاص في فيضانات جنوب كاليفورنيا

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ونزح الآلاف من منازلهم بسبب عواصف المطر القوية التي تسببت بفيضانات وانهيارات طينية جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأمرت سلطات مقاطعة سانتا باربرا، وهي أشد المناطق تضررا من الأمطار، سبعة آلاف من السكان بإخلاء منازلهم بسبب خطر الانهيارات الطينية وأصدرت تحذيرات لنحو 23 ألفا آخرين.

ورغم انحسار الأمطار الغزيرة صباح اليوم، لكن هيئات الأرصاد حذرت من مزيد من الأمطار في وقت لاحق مشيرة إلى أن الأمطار تراوح منسوبها من خمسة سنتيمترات إلى 11 سنتيمترا في عدد من المناطق جنوبي الولاية.

ولجأ عمال الطوارئ، إلى استخدام الكلاب المدربة وطائرات الهليكوبتر، لإنقاذ عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.

المصدر: وكالات

علي جعفر