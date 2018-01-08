طائرة سويدية تحلّق قرب حدود روسيا الغربية

قامت طائرة عسكرية سويدية، اليوم الاثنين، برحلة استطلاع جديدة بالقرب من منطقة كالينينغراد الروسية المطلة على بحر البلطيق.

وذكرت مواقع غربية معنية برصد تحركات الطيران الحربي، أن طائرة الاستطلاع السويدية Gulfstream 4 وتحمل رقم 102003 ورمز نداء SVF623، غادرت من قاعدة مالمين الجوية، الواقعة بالقرب من مدينة لينشوبنغ جنوب وسط السويد، ونفذت أربع رحلات على الأقل على طول الساحل الروسي على ارتفاع حوالي 13 ألف متر.

ووفقا لمواقع الرصد الجوية الغربية، فإن الطائرات العسكرية السويدية تقوم بانتظام برحلات جوية بالقرب من الساحل الروسي. وفي الوقت نفسه، فإن معظمها يتزامن مع عمليات الاستطلاع للطائرات العسكرية الأمريكية وغيرها من دول الناتو عند الحدود البحرية الروسية في جنوب شرق بحر البلطيق.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن الطائرات العسكرية السويدية، تقوم بعملية رصد لتحركات السفن الحربية الروسية في المياه الدولية الواقعة في الجزء الأوسط والجنوبي الشرقي من بحر البلطيق.

تجدر الإشارة، إلى أن طائرة الاستطلاع الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، RC-135W وتحمل الرقم 62-4134، والتي أقلعت من قاعدة ميلدنهول الجوية في بريطانيا، قامت برحلات جوية استطلاعية بالقرب من الحدود البرية لمنطقة كالينينغراد في الـ4 و الـ5 يناير الجاري، وذلك من المجال الجوي البولندي.

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم