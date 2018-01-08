أوبرا وينفري تفكر بالترشّح لرئاسة الولايات المتحدة

أكدت مصادر مقربة من الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري أن الأخيرة تفكر بجدية في التّرشّح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الديمقراطيين في العام 2020.

وأضافت المصادر أن أصدقاء وينفري حثّوها على هذه الخطوة منذ عدة أشهر، ولكن لم يصدر عن المتحدث باسم وينفري تعليق فوري على هذه المعلومات.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية باشرت بالحديث عن احتمال ترشّح وينفري (63 عاما) بعد كلمة مؤثرة ألقتها خلال تسلمها جائزة "غولدن غلوب" الفخرية عن مجمل أعمالها، لتصبح أول امرأة من أصل أفريقي تحصل على هذه الجائزة.

ودعمت وينفري، الممثلة ومقدمة البرامج والمنتجة التلفزيونية الشهيرة في كلمتها، بالعواطف والحماس، من كشفوا عن مشاكل التحرش الجنسي داخل هوليوود وخارجها.

وأشادت وينفري في كلمتها بنساء كشفن عن قصص التّحرّش الجنسي بهن،وقالت: "يوم جديد يلوح في الأفق" للفتيات والسيدات، في إشارة إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت وسم "أنا أيضا" لزيادة الوعي بشأن التحرش الجنسي.

ولن يبدأ السباق داخل الحزب الديمقراطي للرئاسة رسميا قبل منتصف العام 2018، ولكن عدد من المرشحين المحتملين بدأوا بالفعل الاستعدادات لحملاتهم.

يذكر أن وينفري نشأت في فقر مع أمها المطلقة ثم شقت طريقها إلى النجاح مقدمة برنامج "ذا أوبرا وينفري شو" الحواري الذي استمر على مدى 25 عاما قبل أن يتوقف في 2011.

وقدرت مجلة "فوربس" ثروة وينفري في العام الماضي بثلاثة مليارات دولار، ووضعتها المجلة في المركز الثالث في قائمة "أغنى النساء العصاميات" في بلادها.

المصدر: وكالات

علي جعفر