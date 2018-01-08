ماكرون يستميل الصين "بدبلوماسية الجياد"

خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عاداته من أجل استمالة الزعيم الصيني في أول أيام زيارته الرسمية للصين، فقدم له جوادا من جياد الحرس الجمهوري الفرنسي، بحسب ما ذكرته رويترز.

فهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها فرنسا واحدا من جياد فرقة الفرسان هدية، كما أنها تمثل ردا على "دبلوماسية الباندا" الصينية بعد أن أصبحت بريجيت زوجة ماكرون عرابة لحيوان الباندا الصيني الذي أعارته بكين لحديقة حيوان قرب باريس.

ووقع اختيار ماكرون الذي يجيد الدبلوماسية الناعمة واستخدام الرموز على جواد بني اللون عمره ثماني سنوات واسمه فيسوفيوس من جياد فرقة الفرسان بالحرس الجمهوري وواجه فحوص الحجر الصحي الصينية المشددة لتقديمه هدية للرئيس شي جين بينغ.

وهذه الهدية لفتة دبلوماسية غير مسبوقة في أعراف الرئاسة الفرنسية، وجاء اختيارها بعد أن أبدى الرئيس الصيني افتتانه بفرقة الفرسان المكونة من 104 فرسان، التي رافقته خلال زيارته الأخيرة إلى باريس عام 2014.

وبدأت زيارة ماكرون للصين التي تستغرق ثلاثة أيام في شيان، التي كانت تعد نقطة انطلاق شرقية لطريق الحرير القديم، حيث زار هو وزوجته بريجيت جيش التيراكوتا الطيني المكون من تماثيل الجنود الصينيين.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله