كبير مستشاري الرئيس الأمريكي سابقا يتراجع عن انتقاد ترامب الابن

سعى ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنأي بنفسه عن تعليقات نسبت إليه تنتقد ابن ترامب في كتاب مثير للجدل أثار غضب البيت الأبيض.

ونقل الصحفي مايكل وولف عن بانون، الذي أقيل من وظيفته بالبيت الأبيض في أغسطس/آب الماضي، في كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، القول إن اجتماعا عقد في يونيو/حزيران عام 2016 مع مجموعة من الروس وحضره دونالد ترامب الابن وعدد من كبار مسؤولي حملة ترامب الانتخابية كان "خيانة وعملا غير وطني".

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وقال ترامب إن "بانون فقد عقله"، واقترح البيت الأبيض على موقع "بريتبارت" الإخباري المحسوب على اليمين المحافظ أن يقيل بانون من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٦ يناير، ٢٠١٨

وقال بانون في بيان نشر الأحد: "دونالد ترامب الإبن رجل وطني وصالح، لم يتوان في دعم والده والبرنامج الذي ساعد على تحسين الوضع في بلدنا"، مضيفا أن تعليقاته كانت موجهة إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية لا إلى ابن الرئيس.

وتابع: "آسف أن تأخري في الرد على الكلام غير الدقيق المتعلق بدونالد الابن صرف الأنظار عن إنجازات الرئيس التاريخية في العام الأول من فترة رئاسته".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي