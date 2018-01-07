 
مباشر

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي سابقا يتراجع عن انتقاد ترامب الابن

أخبار العالم

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي سابقا يتراجع عن انتقاد ترامب الابن
Reuters Jonathan Bachman
ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpqj

سعى ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنأي بنفسه عن تعليقات نسبت إليه تنتقد ابن ترامب في كتاب مثير للجدل أثار غضب البيت الأبيض.

ونقل الصحفي مايكل وولف عن بانون، الذي أقيل من وظيفته بالبيت الأبيض في أغسطس/آب الماضي، في كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، القول إن اجتماعا عقد في يونيو/حزيران عام 2016 مع مجموعة من الروس وحضره دونالد ترامب الابن وعدد من كبار مسؤولي حملة ترامب الانتخابية كان "خيانة وعملا غير وطني".

إقرأ المزيد
تعرف على غرائب ترامب الصغيرة داخل البيت

وقال ترامب إن "بانون فقد عقله"، واقترح البيت الأبيض على موقع "بريتبارت" الإخباري المحسوب على اليمين المحافظ أن يقيل بانون من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وقال بانون في بيان نشر الأحد: "دونالد ترامب الإبن رجل وطني وصالح، لم يتوان في دعم والده والبرنامج الذي ساعد على تحسين الوضع في بلدنا"، مضيفا أن تعليقاته كانت موجهة إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية لا إلى ابن الرئيس.

وتابع: "آسف أن تأخري في الرد على الكلام غير الدقيق المتعلق بدونالد الابن صرف الأنظار عن إنجازات الرئيس التاريخية في العام الأول من فترة رئاسته".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة