الأمن الداخلي الإیراني: الإفراج عن معظم معتقلي الاحتجاجات

أعلن المتحدث باسم الأمن الداخلي الإیراني سعید منتظر المهدي أن غالبیة المعتقلین في أعمال الشغب الأخیرة تم الإفراج عنهم بكفالة، مع بقاء العناصر الرئیسیة وقادة الشغب قید الاعتقال.

ونقل موقع الشرطة الإخباري مساء السبت عن منتظر المهدي قوله: شهدنا خلال الأیام الأخیرة قیام عدد محدود وضئیل من العناصر المغرر بهم والمخلین بالأمن ومثیري الشغب بتدمیر الأموال العامة والخاصة وتهدید أرواح وأموال المواطنین في بعض المدن الصغیرة والكبیرة.

وقال إنه بسیطرة استخباریة دقیقة .. مع الاقتدار وضبط النفس.. فقد تم فصل المحتجین الذین كانت لهم مطالب مشروعة عن المخططین والمدیرین لمشهد أعمال الشغب الذین تم رصدهم واعتقالهم، حیث أفضت الأمور إلى انتهاء الفتنة.

وتابع المهدي، أن غالبیة المغرر بهم تم الإفراج عنهم وفق مراحل وبكفالة وجرى اعتقال العناصر الرئیسیة وقادة الشغب، وأكد أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الأحداث الأخیرة وبینهم أب ونجله قضیا في حادث إطلاق سیارة الإطفاء من قبل مثیري الشغب، مضيفا أن عددا آخر قتل في هجمات على مقرات القوات المسلحة.

المصدر: إرنا