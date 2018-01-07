برلين تدعو إلى حوار جدي وواضح مع إيران

دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إلى حوار جدي وواضح مع إيران ولاسيما في ظل برنامجها الصاروخي ودورها "المثير للمشاكل" في المنطقة.

وحذر غابرييل في حديث لـ"بيلد ام سونتاج" الألمانية من محاولات استغلال التوتر الحاصل في إيران هذه الأيام، مشيرا إلى ضرورة تفادي أي مساع لاستغلال المواجهة في المجتمع الإيراني.

وفي هذا الصدد، سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعا مؤخرا إلى "اتفاق إطاري" تجاه دور إيران في نزاعات الشرق الأوسط، يكون تكميليا لاتفاق 2015 حول برنامجها النووي.

وقال: "إن التدخل الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن يزعزع الاستقرار في المنطقة، أو يؤجج التوترات الخطرة على أدنى تقدير هناك".

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المصدر: وكالات"

صفوان أبو حلا







