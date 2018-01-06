محاكاة قتل التلاميذ في المدارس الأمريكية!

قدم الجيش الأمريكي بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي سيناريو محاكاة الهجمات المسلحة التي كثيرا ما تحصل داخل مدارس الولايات المتحدة، وكتب عن سيناريو موقع Gizmodo في الإنترنت.

وذكر الموقع أن المشروع الذي يحمل اسم EDGE صمم على أساس تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ويهدف إلى تدريب ضباط الهيئات الأمنية والمعلمين في المدارس على كيفية التصرّف بشكل صحيح في حال حصول هجوم مسلح داخل مدارس الأطفال.

وأشار الموقع المشهور في شبكة الإنترنت إلى أن رجال الشرطة وفرق الإنقاذ حصلت على سيناريو محاكاة الهجوم المسلح، وفي الربيع المقبل ستوزع نسخة منها على العاملين في مؤسسات التعليم.

ويشمل سيناريو المحاكاة ثلاثة أدوار: دور المعلم، ودور مطلق النار، ودور الشرطي.

ويقوم منفذ دور المسلح في سيناريو المحاكاة بمهاجمة المؤسسة التعليمية والعثور على الأهداف والقضاء عليها، ويجب على الشرطي وفقا للسيناريو أن يجد المهاجم ويقتله.

أما المعلم فدوره في محاكاة سيناريو الهجوم المسلّح عليه في السيطرة على الهلع والفوضى السائدة في المدرسة، والعثور على المكان الأكثر أمانا للأطفال، على سبيل المثال، يقوم ببناء متاريس تحمي التلاميذ.

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وخلال تنفيذ سيناريو محاكاة الهجوم المسلح تطعى تلميحات للمشاركين في المحاكاة.

ويؤكد المشرفون على البرنامج على أنه ليس لعبة كمبيوتر ويمكن استخدامه فقط وسيلة تعليم وإيضاح لأغراض التدريب بعد الحصول على تصريح خاص.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين