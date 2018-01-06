مقتل 14 داعشيا جراء قصف جوي شرقي أفغانستان

ذكرت قناة "تولو نيوز" استنادا لمصادر في الشرطة الأفغانية، أن ما لا يقل عن 14 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا جراء لقصف جوي استهدف أحد مواقعهم بمحافظة لقمان شرقي البلاد.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها القناة، فإن العملية نُفذت مساء أمس الجمعة في منطقة ألينغار في إقليم كوندغول، وكان من بين قتلى التنظيم قائدين ميدانيين.

وقام التنظيم مؤخرا بتعزيز مواقعه داخل أفغانستان في المحافظات الشرقية والجنوبية مثل لوغار ونانغارهار وهيلماند، وكذلك في شمال البلاد في قندوز وجوزجان وبارفان.

المصدر: تاس

علي الخطايبة