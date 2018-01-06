القضاء الأمريكي يلاحق صهر ترامب

نقلت صحيفة " Wall Street Journal"، عن مصادر مطلعة، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فتحت تحقيقا حول نشاطات تتعلق بشركة عقارية يديرها صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأفادت المصادر للصحيفة الأمريكية بأن اللجنة تشتبه باستخدام مجموعة شركات كوشنر " Kushner Companies" برنامجا يقدم تسهيلات لاستثمارات أجنبية مقابل الحصول على تأشيرات أمريكية.

وأضافت الصحيفة "لا يتسم تحقيق اللجنة بطابع محدد وواضح، ومن غير المعروف إن كان التحقيق قد رصد مخالفات ملموسة".

وفي أغسطس 2017 طلبت النيابة العامة في مدينة نيويورك الوثائق الثبوتية لشركة " Kushner Cos"، التي تملكها عائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأحد مستشاريه.

من جهتها قالت إميلي وولف، المستشارة القانونية لمجموعة شركات كوشنير:" المجموعة استخدمت البرنامج وفقا للمعايير القانونية ولم تُقدم على أي نشاط مخالف للقوانين الأمريكية".

وفى وقت سابق، وجهت بعض وسائل الإعلام الأمريكية اتهامات لـ كوشنير تفيد بأن الشركات التي لديها معه مشاريع مشتركة قدمت عرضا لرجال أعمال صينيين باستثمار 500 ألف دولار في مشاريع عقارية قيد الإنشاء من أجل الاستفادة من برنامج يمنح التأشيرات الأمريكية للمستثمرين، ويتضمن هذا البرنامج إصدار 10 آلاف تأشيرة أمريكية في السنة.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة