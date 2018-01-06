البرلمان الإيراني يناقش الاحتجاجات في البلاد

أكد مراسلنا في طهران أن البرلمان الإيراني، سيعقد غدا الأحد، جلسة طارئة لبحث الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزيري الداخلية والأمن.

ويسعى البرلمان إلى الوقوف على "الأسباب الجذرية" للاحتجاج، ولتعقب مصير المعتقلين في المظاهرات الأخيرة، ويلقي السياسيون في إيران باللوم في تلك التظاهرات بشكل مباشر على "متآمرين أجانب"، وهو ما يكرره الرئيس الإيراني حسن روحاني ومعسكره الإصلاحي.

يذكر أن عدة مدن إيرانية شهدت منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسة الحكومة، وغلاء الأسعار، ومطالبة الحكومة بإصلاحات اقتصادية، كما سقط خلالها عدد من القتلى بين المحتجين ورجال الشرطة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها ممتلكات عامة من بينها بنوك.

إقرأ المزيد

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، 20 قتيلا، فيما ألقت السلطات الإيرانية القبض على 450 من مثيري الشغب، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

يذكر أن مجلس الأمن عقد الجمعة اجتماعا طارئا بطلب من الولايات المتحدة، وبحث الوضع في إيران، عقب الاحتجاجات التي اندلعت منذ الـ28 من الشهر الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال مئات المحتجين.

المصدر: RT + وكالات

عمر هواش