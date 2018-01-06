بيونغ يانغ ترجح مشاركتها في أولمبياد 2018 بكوريا الجنوبية

أعلن ممثل كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت، أن بلاده ستشارك "على الأرجح" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأن ممثل كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية الدولية تشانغ اونغ أعطى هذا التصريح المقتضب للصحفيين خلال تواجده في مطار بكين الدولي.

وذكرت كيودو أن تشانغ توقف في بكين في طريقه على الأرجح إلى سويسرا، حيث مقر اللجنة الأولمبية.

ونقلت عن مصادر لم تذكر هويتها، أن الرحلة قد تكون بهدف عقد اجتماع مع اللجة لمناقشة إمكانية مشاركة بيونغ يانغ في دورة الألعاب الأولمبية، التي تنظم في بيونغ تشانغ بين 9 و25 فبراير.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلن الاثنين استعداد بلاده لإرسال وفد إلى جارتها الجنوبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية، التي أعرب عن أمله في "أن تقام بشكل ناجح".

بدورها، رحبت سيئول بهذا الموقف، وعرضت على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات على مستوى رفيع في التاسع من يناير، وهو ما وافقت عليه كوريا الشمالية.

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جاء هذا التقارب الحذر بين الكوريتين بعد توتر شديد ساد المنطقة في الأشهر الأخيرة، مع مواصلة كوريا الشمالية برنامجيها النووي والباليستي، وتبادل التهديدات بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، عن أمله في أن تساعد الألعاب الأولمبية في تخفيف التوتر، واقترح لهذه الغاية تأجيل المناورات العسكرية السنوية لقوات بلاده مع الولايات المتحدة، والتي ترى بيونغ يانغ فيها استعدادات لغزو مستقبلي لأراضيها.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد