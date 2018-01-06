اصطدام طائرتين في مطار بكندا

تم إجلاء عشرات الركاب من طائرة الجمعة، بعد أن اصطدمت طائرتان في مطار بيرسون في تورونتو بكندا.

وقالت هيئة المطار إن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالاصطدام الذي وقع بين طائرتين من شركة "صن وينج أيرلاينز" و"وست جيت أيرلاينز".

وقالت شركة "وست جيت أيرلاينز" إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" في الحادث، ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا والطاقم المؤلف من ستة أفراد على متن الطائرة بخير.

Passengers safe and evacuated to terminal after two-plane collision at #TorontoPearsonAirport (Pic: CTV News) pic.twitter.com/P8rfB8WttN — The Baptist (@Admitonesin) 6 января 2018 г.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 قد وصلت للتو إلى تورنتو قادمة من منتجع كانكون المكسيكي، وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.

وقالت شركة "صن وينج" إنه لم يكن على متن طائرتها أي راكب أو فرد من الطاقم وقت وقوع الحادث، وإنه كان يجري سحبها.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله