كاتب برازيلي شهير لنجل شاه إيران: اخرس!

رد الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويليو، اليوم الجمعة، على تصريحات نجل شاه إيران رضا بهلوي، بعد دعوة الأخير الولايات المتحدة للتدخل ودعم المحتجين الإيرانيين.

وكتب كويليو على صفحته في موقع "تويتر" ردا على بهلوي: "اخرس. لقد انتهى السافاك (جهاز استخبارات النظام الملكي الإيراني السابق)، وإذا أردت أن تنفذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية انقلابا عسكريا في إيران كما فعلت في عام 1953 (الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء محمد مصدق) فإن الشعب الإيراني سيهبّ في الدفاع عن بلاده".

Shut up. SAVAK is dead, and the Iranian people will rally to support their country if you ever ask for another coup d'etat like the one orchestrated by CIA in 1953 https://t.co/Wgy6d6zBdi — Paulo Coelho (@paulocoelho) 4 января 2018 г.

وكان نجل شاه إيران الراحل، دعا في مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز"، الإدارة الأمريكية إلى تشجيع شركات التكنولوجيا الأمريكية على توفير خدمات اتصالات للإيرانيين، بعد حجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

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ويعيش بهلوي في المنفى منذ نحو أربعة عقود بعد أن أطاحت الثورة الإسلامية في عام 1979 بوالده الشاه، الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة.

وتشهد إيران احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسبوع على غلاء المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية، أسفرت عن قتلى وجرحى، واعتقال المئات، كما ردد بعض المحتجين هتافات مؤيدة للشاه رضا بهلوي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

المصدر: فارس +وكالات

أحمد باديان