مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي يخطط لمغادرتها

كشف مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي مايكل روجرز عن خططه للتقاعد في ربيع 2018، ومن المرتقب أن يصادق مجلس الشيوخ على المرشح الجديد للمنصب، الذي سيختاره الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" على حسابها في موقع "تويتر" أن روجرز، الذي يرأس إحدى وكالات المخابرات الأكثر سرية في الولايات المتحدة، أبلغ موظفيه بهذا القرار.

ووكالة الأمن القومي (National Security Agency) هي هيئة مخابرات تابعة للحكومة الأمريكية، مسؤولة عن مراقبة وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات لأغراض المخابرات. وتعد الوكالة مسؤولة عن حماية اتصالات حكومة الولايات المتحدة ونظم معلوماتها ضد الاختراق وحرب الشبكات.

المصدر: وكالات

علي جعفر