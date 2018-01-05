أوكرانيا.. توقيف متورطين بنقل فتيات للاستعباد الجنسي في أوروبا

أفاد مسؤول أمني أوكراني، بأن السلطات في مطار كييف أوقفت امرأتين تمتهنان نقل الفتيات إلى اليونان بغرض الاستغلال الجنسي.

وكتب مدير شرطة محافظة العاصمة الأوكرانية كييف، دميتري تسينوف، على حسابه في فيسبوك: "أوقفت شرطة المطار امرأتين من ضمن مجموعة تتّجر بالبشر من خلال نقل فتيات أوكرانيات إلى أوروبا عبر اليونان، بهدف الاستعباد الجنسي بعد فترة وجيزة من وصولهن إلى اليونان".

ووفقا لـتسينوف، فإن الفتيات المستعبدات من الشريحة الاجتماعية الفقيرة جدا، وتتراوح أعمارهن بين الـ 18 و الـ 20 عاما، وتعدهنّ المشغّلات بالحصول على 5 آلاف يورو في الشهر ويعفين من دفع تكاليف السكن.

وأوضح المسؤول الأمني الأوكراني أن الفتيات يواجهن في اليونان والبلدان الأوروبية التي ينقلن إليها اعتداءات جسدية ومعنوية، وتفرض عليهن غرامات بشكل يومي بحجج مختلفة، ويسلبن من جوازات سفرهن من أجل التسليم تدريجيا بواقع العبودية الجنسية.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة