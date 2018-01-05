أردوغان: مللنا من الانتظار على عتبة الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تزال تنتظر منذ العام 1963 على بوابة الاتحاد الأوروبي للموافقة على انضمامها.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، "مللنا من عدم التقدم في ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي"، مشددا على أنه لا يمكن الانتظار إلى الأبد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي لم يقدم لتركيا مقترحا مرضيا فيما يتعلق بملف العضوية، معتبرا أن عملية الانضمام "باتت مرهقة جدا لنا ولشعبنا".

من جهته صرح ماكرون لنظيره التركي بأن على الدول الديمقراطية احترام سيادة القانون خلال حربها لمكافحة الإرهاب، معربا عن مخاوفه بشأن مصير الطلاب والمعلمين والصحفيين المعتقلين في البلاد.

وقال إنه بحثت مع أردوغان مسألة مكافحة الإرهاب، حيث أكد الأخير استعداده للتعاون، كما جدد الرئيس الفرنسي تأكيده على أن حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، منظمة إرهابية.

من جهة أخرى أوضح ماكرون أن التطورات الأخيرة في تركيا لم تسمح بأي تقدم في ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي، متابعا أنه سيكون نوعا من النفاق "التظاهر بأن فصولا جديدة في محادثات الانضمام يمكن فتحها".

المصدر: وكالات

علي جعفر