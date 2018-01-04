بريد بريطانيا يصدر طوابع مع أبطال "لعبة العروش"

أصدرت مصلحة البريد الملكي البريطاني 15 طابعا بريديا على شكل مجموعة تذكارية مخصصة لأبطال رواية جورج مارتن "لعبة العروش".

ومن المعروف أنه تم تصوير مسلسل تلفزيوني يحمل نفس اسم الرواية وحاز على الرواج الكبير.

وذكرت Royal Mail أن مصلحة البريد الملكي في بريطانيا ستطرح الطوابع للبيع اعتبارا من يوم 23 يناير الجاري.

وقالت الصحيفة إنه تم طباعة على 10 طوابع من المجموعة صورا لشخصيات من "لعبة العروش" والطوابع الخمسة الباقية للحيوانات والوحوش والعرش الحديدي.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين







