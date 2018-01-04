 
مباشر
عاجل
أ ف ب: واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة

مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصا بتفجير في كابل

أخبار العالم

مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصا بتفجير في كابل
Reuters Omar Sobhani
القوات الأفغانية في كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpdo

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بتفجير انتحاري قرب حشد من المتظاهرين وعناصر من الشرطة اليوم في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن "انتحاريا فجر نفسه قرب عدد من الشرطيين كانوا يحاولون تأمين تظاهرة".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح: "يمكننا أن نؤكد أنه تم حتى الآن نقل 11 جثة و25 جريحا إلى مستشفياتنا"، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.

هذا وكشف مصدر أمني، طلب عدم كشف اسمه، أن 20 شخصا قتلوا وجرح 20 آخرون في الاعتداء، لكن هذه الحصيلة لم تؤكد رسميا.

وجاء الهجوم، الذي تبناه تنظيم "داعش"، خلال تظاهرة احتجاج على مقتل صاحب محل خلال عملية للشرطة استهدفت مهربي كحول ومخدرات، بحسبما أعلن مسؤول أفغاني.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل بصير مجاهد إن الانتحاري "فجر سترته بالقرب من عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون إيقاف المتظاهرين".

المصدر: أ ف ب

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة