مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصا بتفجير في كابل

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بتفجير انتحاري قرب حشد من المتظاهرين وعناصر من الشرطة اليوم في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن "انتحاريا فجر نفسه قرب عدد من الشرطيين كانوا يحاولون تأمين تظاهرة".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح: "يمكننا أن نؤكد أنه تم حتى الآن نقل 11 جثة و25 جريحا إلى مستشفياتنا"، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.

هذا وكشف مصدر أمني، طلب عدم كشف اسمه، أن 20 شخصا قتلوا وجرح 20 آخرون في الاعتداء، لكن هذه الحصيلة لم تؤكد رسميا.

وجاء الهجوم، الذي تبناه تنظيم "داعش"، خلال تظاهرة احتجاج على مقتل صاحب محل خلال عملية للشرطة استهدفت مهربي كحول ومخدرات، بحسبما أعلن مسؤول أفغاني.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل بصير مجاهد إن الانتحاري "فجر سترته بالقرب من عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون إيقاف المتظاهرين".

المصدر: أ ف ب

علي جعفر