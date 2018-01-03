سيئول تقترح على بيونغ يانغ مفاوضات الثلاثاء المقبل

في تطور إيجابي جديد في العلاقات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية اقترحت سيئول إجراء مفاوضات على مستوى رفيع في التاسع من يناير الجاري.

وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون، الذي أعلن، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس، أن سيئول كررت استعدادها لإطلاق مفاوضات مع بيونغ يانغ "في أي لحظة ومكان وبأي صيغة"، معربا عن أمله في جلوس ممثلي الدولتين المجاورتين وجها لوجه حول طاولة المفاوضات لبحث مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ الكورية الجنوبية في فبراير/شباط المقبل، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير العلاقات بين الجارتين.

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وذكر الوزير أن سيئول اقترحت على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات في "بيت السلام" بقرية بانمنجوم الحدودية، حيث تم التوقيع في عام 1953 على اتفاقية وقف لإطلاق النار بين الجانبين وضعت حدا للحرب الكورية.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة مؤشرات إيجابية على التقارب المتوقع بين الدولتين، بما فيها قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إعادة إطلاق الخط الساخن بين سيئول وبيونغ يانغ وإعلانه عن اهتمامه بمشاركة بلاده في اللعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ الكورية الجنوبية في فبراير/شباط المقبل.

ودعا الزعيم الكوري كيم في كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة إلى إجراء مفاوضات بين الدولتين في المستقبل القريب، مشيرا إلى ضرورة "نسيان الماضي وتحسين علاقاتهما واتخاذ تدابير حاسمة لتحقيق ثغرة في الجهود الرامية للتوصل إلى إعادة توحيد" شبه الجزيرة.

المصدر: أ ف ب

نادر عبد الرؤوف