إسرائيل تسجل مستوى قياسيا في أعداد السياح عام 2017

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد السائحين، الذين زاروا إسرائيل في 2017 مسجلين مستوى قياسيا بلغ 3.6 مليون سائح مما جلب إيرادات بقيمة 5.8 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، أن الزيادة البالغة 700 ألف سائح العام الماضي، تلقت الدعم من 18 مسار طيران جديد إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وكذلك زيادة رحلات الطيران إلى منتجع إيلات، المطل على البحر الأحمر، والتي تلقى بعضها دعما من الوزارة.

وزادت السياحة القادمة من الصين إلى إسرائيل بواقع 46 %، بفضل مسار جديد دشنته "هاينان إيرلاينز". كما زادت رحلاتها شركات طيران "ريان إير ولوت" و"ويز إير" و"واو مسارات".

ومثلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أكبر المصادر السياحية الوافدة إلى إسرائيل العام الماضي. وتصدرت القدس مقاصد السائحين ومن ثم تل أبيب.

المصدر: وكالات

رُبى آغا