واشنطن تقيم حفلا للدول التي صوتت ضد قرار القدس في الجمعية العامة

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقيم حفلا خاصا للدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هائلي، في مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لن تنسى" التصويت في الجمعية العامة حول قضية القدس.

وأوضحت في هذا السياق: "في غضون ذلك سنعقد مساء يوم غد حفلا للدول التي لم تتصد لموقف الولايات المتحدة".

وأشارت هايلي إلى أن هذه الخطوة "ستمثل تعبيرا مهما عن الصداقة من قبل الولايات المتحدة"، مضيفة: "أتطلع بفارغ الصبر إلى حفل الغد ونأمل في أن يشهد العام 2018 مزيدا من مثل هذه الفعاليات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم الـ6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، إضافة كما رفضته معظم الدول الغربية.

وعلى خلفية استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" (حق النقض) ضد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر في مجلس الأمن الدولي لرفض خطوة ترامب، رفعت تركيا واليمن هذه الوثيقة لمناقشتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت الأغلبية الساحقة من أعضائها (128 دولة)، في 21 من ديسمبر الماضي، لصالح القرار.

وعارضت 9 دول القرار وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وغواتيمالا، وهندوراس، وجزر، مارشال، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتوغو، بينما امتنعت 35 دولة عن تأييد أو دعم الوثيقة، فيما لم تعرب حوالي 20 دولة عن موقفها من خلال عدم الضغط على الزر.

المصدر: تاس

رفعت سليمان