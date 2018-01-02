إيران.. محتجون يضرمون النار في 4 مراقد لأبناء أئمة في مدينة سوادكوه شمال البلاد

أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن محتجين أضرموا النار في أربعة مراقد لأبناء أئمة في مدينة سواكده شمالي البلاد.

وقد طالبت وزارة الأمن الإيراني في بيان لها المواطنين بالمساهمة في الكشف عن هوية مثيري أعمال الشغب والذين يلحقون الضرر بالممتلكات العامة.

وذكرت وكالة "مهر" أن وزارة الأمن الإيراني تتهم بعض المشاركين في الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والتسبب في خسائر مادية وبشرية.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي