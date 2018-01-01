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نائب الرئيس الأمريكي: لن نخذل المحتجين في إيران

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نائب الرئيس الأمريكي: لن نخذل المحتجين في إيران
Getty Images
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بينس
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تعهد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للمحتجين المناهضين للحكومة في إيران.

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وغرد بينس على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين: "طالما بقي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وأنا نائبا للرئيس، لن نكرر أخطاء الماضي المشينة، حين وقف الآخرون متفرجين وصرفوا الأنظار عن المقاومة البطولية للعشب الإيراني الذي خاض كفاحا ضد النظام القاسي".

وتابع في تغريدة أخرى: "إن المقاومة الشجاعة والمتنامية للشعب الإيراني توحي اليوم بالأمل والإيمان لجميع من يكافح من أجل الحرية وضد الاستبداد. يجب علينا ألا نخذلهم ولن نفعل ذلك". 

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي عبر حسابه في "تويتير"، اليوم، أن الوقت حان للتغيير في إيران، معتبرا أن السلطات في طهران فشلت "في جميع المستويات".

وتأتي هذه التصريحات من الرئاسة الأمريكية في اليوم الخامس من الاضطرابات الاجتماعية في إيران، منذ خروج تظاهرات في مدينة مشهد، يوم الخميس الماضي، تحت شعارات اقتصادية وأخرى سياسية مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني.

واليوم، أكدت السلطات مقتل شرطي على يد متظاهر في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، فيما تجاوز عدد القتلى في صفوف المتظاهرين 15 شخصا.

المصدر: حساب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في "تويتر" + وكالات

إينا أسالخانوفا 

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