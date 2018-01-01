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روحاني: العدو قال صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران
روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
تاريخ النشر:
01.01.2018
|
10:45 GMT
|
آخر تحديث:
01.01.2018
|
10:51 GMT
|
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الرئيس الإيراني حسن روحاني
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https://ar.rt.com/jp1p
احتجاجات إيران
حسن روحاني
إيران
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