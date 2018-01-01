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روحاني: العدو قال صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران

روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران

أخبار العالم

روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
pbs.org
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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