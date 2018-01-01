ترامب تمنى سنة سعيدة للأصدقاء والأعداء و"وسائل الإعلام غير النزيهة"

تمنى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سنة جديدة سعيدة لأصدقائه ومعارضيه وأعدائه، وأيضا "لوسائل الإعلام غير النزيهة" التي تعارض سياساته وانتخابه رئيسا للبلاد.

وكتب ترامب على حسابه على مدونة تويتر قبيل حلول العام الجديد بقليل: "بلدنا ينمو بسرعة ويصبح أقوى وأكثر ذكاء، وأريد أن أتمنى لكل أصدقائي، أنصاري، أعدائي، والحاقدين علي، وحتى لوسائل الإعلام الكاذبة جدا وغير النزيهة، عاما جديدا موفورا بالصحة والسعادة. السنة الجديدة 2018 ستكون عاما عظيما لأمريكا!".

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

ومع أن ترامب مارس في حياته مهنة الصحافة وقدم برامج تلفزيونية وإذاعية واشترك حتى في تمثيل بعض الأدوار السينمائية البسيطة، إلا أن الود بينه وبين الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية مفقود منذ ما قبل انتخابه رئيسا.

يشار إلى أن ترامب يمضي عطلة رأس السنة الجديدة في ولاية فلوريدا.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس