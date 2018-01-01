مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة بكوستاريكا

لقي 12 شخصا مصرعهم بينهم 10 سياح أمريكيين في حادث تحطم طائرة في منطقة جبلية بكوستاريكا، يوم الأحد.

وأعلنت السلطات في كوستاريكا أن 12 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة في رحلة سياحية، قرب منتجع " بونتا ايسليتا"، مؤكدة مقتلهم جميعا.

وكانت الطائرة وهي من طراز سيسنا "208 ب" قد أقلعت من منتجع بونتا إيزليتا في نانديور في طريقها إلى العاصمة سان خوسيه.

المصدر: وكالات

نادر همامي