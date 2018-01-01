بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

استلمت بلغاريا، العضو الذي يوصف بالأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الرئاسة الدورية للاتحاد خلفا لدولة إستونيا،لمدة 6 أشهر وهذه المرة الأولى على الإطلاق .

وأعلنت السلطات البلغارية على موقعها الرئاسي للاتحاد الأوروبي أنها ستركز خلال فترة رئاستها على 4 أهداف رئيسية، هي تحقيق نتائج إيجابية في المساءلة والشفافية، والتوصل إلى توافق في الآراء والتفاهم بين مختلف الدول، والتحرك نحو مستقبل أفضل للشباب، فضلا عن وضع غرب البلقان مرة أخرى في قلب الاهتمام الأوروبي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا