إيران تنفي أنباء حول تفجير أنبوب نفط من قبل جماعة إرهابية

نفت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط اليوم الأحد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تعرض أنبوب لنقل النفط للتفجير في مدينة عميدية بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد على يد جماعات إرهابية.

وكانت وسائل إعلام أجنبية تناقلت أنباء عن أن جماعة إرهابية فجرت صباح أمس السبت أنبوبا لنقل النفط في غرب البلاد ما تسبب في إحداث أضرار كبيرة.

ونفذت الهجوم، بحسب ما نقله موقع "AMN"، كتائب شهداء الأحواز في أنصار الفرقان، وهي جماعة إرهابية تتخذ من إيران مقرا لها، ولها صلات مع فرع القاعدة في سوريا.

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ونشر الموقع الإلكتروني مقطع فيديو زعم أنه لعملية التفجير، لكن الشركة الوطنية دحضت الخبر.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجمهورية الإسلامية مظاهرات معارضة للحكومة لليوم الرابع على التوالي، إضافة لمسيرات مؤيدة.

وتجتمع لجنة برلمانية إيرانية غدا الاثنين مع الرئيس حسن روحاني، لبحث القضايا الاقتصادية، كذلك تجتمع لجنة الأمن القومي في البرلمان، لبحث الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مسؤول في البرلمان.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي