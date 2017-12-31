احتجاجات إيران.. لجنة الأمن القومي في البرلمان تجتمع بشكل طارئ غدا لتدارك الوضع

تعقد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني غدا الاثنين اجتماعا طارئا لبحث مستجدات الوضع في البلاد.

وأكد نائب رئيس اللجنة كمال دهقان فيروزآبادي في تصريح إلى وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم أن الاجتماع سيعقد بحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة التجمعات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف مدن البلاد على مدى الأيام الأربعة الماضية.

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وأوضح فيروزآبادي أن لجنة الأمن القومي ستبحث مع هؤلاء المسؤولين أسباب هذه التجمعات والآليات المتوفرة لعدم وقوع أحداث شغب.

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة طهران، احتجاجا على الغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

المصدر: إرنا

نادر عبد الرؤوف