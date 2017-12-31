ميركل: الحفاظ على الاتحاد الأوروبي مسألة حاسمة في السنوات القادمة

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن مسألة الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي ستكون الأهم في السنوات المقبلة، مؤكدة استعدادها للعمل مع فرنسا لجعل أوروبا "صالحة للمستقبل".

وجاء في نص رسالة المستشارة الألمانية بمناسبة السنة الجديدة، الذي قدمه المكتب الصحفي: "إن مستقبل ألمانيا.. لا ينفصل عن مستقبل أوروبا. 27 دولة في أوروبا يجب أن تعمل بنشاط أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على وحدة المجتمع. وهذه ستكون قضية حاسمة في السنوات القادمة".

وأوضحت المستشارة الألمانية أنه من الضروري أن يكون الأوروبيون متضامنين، داعية إلى العمل من "أجل أوروبا عادلة وناجحة اقتصاديا والسعي الدائم لحماية حدودنا الخارجية، وكذلك أمن المواطنين".

وقالت المستشارة: "إن ألمانيا وفرنسا ترغبان في العمل معا لجعل ذلك ممكنا ولجعل أوروبا صالحة للمستقبل".

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي