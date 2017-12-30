المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو بسبب صواريخ غزة

انتقد رئيس "المعسكر الصهيوني"، أبرز حزب إسرائيلي معارض، آفي غباي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "لم ينبس ببنت شفة" ردا على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

وأعلن غباي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، في ندوة ثقافية عقدت في بلدة شوهم في منطقة موديعين رقي القدس، أن الشهر الجاري شهد أكثر من 16 حالة إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وشدد المعارض الإسرائيلي، متوجها إلى نتنياهو، على أنه "يجب الرد على أية عملية لإطلاق النار من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

كما اعتبر غباي أنه يجب اشتراط دخول عمال من غزة إلى إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسري مع "حماس".

وأعرب رئيس "المعسكر الصهيوني" عن اعتقاده أن ضائقة البطالة في القطاع سترغم "حماس" على الموافقة على صفقة تبادل.

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، في الندوة ذاتها، المعارض للحكومة الحالية، إنه منذ عملية "الجرف الصامد" لم تقم "حماس" بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه جنوب إسرائيل، مشيرا إلى وجود تنظيمات أخرى في غزة مثل "داعش" وجماعات السلفيين.

ورأى يعلون أن الجيش الإسرائيلي يتعين عليه الرد على كل من يطلق القذائف الصاروخية بما في ذلك "حماس" كونها لا تمنع ذلك.

ولفت يعلون إلى أنه طالما استطاعت إسرائيل ترسيخ وضع أمني معقول فيجب إرجاء الجولة القادمة من الحرب في قطاع غزة.

يذكر أن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل من قطاع غزة استؤنف، في ديسمبر/كانون الأول، بعد توقفه لمدة 3 أشهر تقريبا في خطوة جاءت ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الـ6 من الشهر الجاري، رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: Israel24 + وكالات

رفعت سليمان